Reforma eléctrica será duro golpe a economía de familias.-AN

Cd. de México

"Como el combustóleo no tiene mercado por contaminante, el Presidente quiere que lo use la CFE para producir energía mucho más cara que las energías limpias y renovables", sostuvo. De aprobarse en sus términos la iniciativa preferente, afirmó, los legisladores de Morena le estarían dando un fuerte golpe a las familias mexicanas, ya que cada día hay más trabajadores a quienes su salario no les alcanza para comprar una canasta básica alimentaria.