Reforma eléctrica se votará antes de fin de año: Morena

"El Paquete Económico en general, Ley de Ingresos y el Presupuesto completo lo tengamos listo por el 12 de noviembre, 13 de noviembre, la ley establece el 15 de noviembre como fecha límite para aprobación de presupuesto; y yo creo que entre el 12 de noviembre y antes de que concluya el periodo estaremos votando en el pleno la reforma a la industria eléctrica", adelantó.

En esta conferencia, Mier Velazco hizo una nueva invitación al PRI y al PRD para que volteen a ver sus orígenes y acompañen a Morena y sus aliados de la Cuarta Transformación para aprobar la reforma eléctrica del Presidente de la República.

"En respeto a la actitud y a las convicciones que siguió el Partido Revolucionario Institucional, hoy nos ocupa un interés que es superior y que es el bien de la nación, y si ellos se suman, si ellos aceptan, nosotros no nos vamos a cansar de invitarlos. Si algo les puedo garantizar es que no nos vamos a cansar, incluso al PRD. El PRD que tiene como estandarte a Cárdenas, debería de irse a dar una vuelta a cualquiera de las plazas públicas, donde está la imagen del gran general Cárdenas y que hagan un ejercicio de interiorizar, de reflexionar qué representan, ¿qué los une más, Gómez Morín o Lázaro Cárdenas?", dijo Mier.

Agregó: "Eso es lo que tiene que hacer el PRD y seguramente muchos perredistas que nos van a dispensar, el favor de vernos, escucharnos, se harán la misma pregunta, por eso nosotros no nos vamos a cansar de persuadirlos, de convencerlos, de que es por el bien de México. Es una lucha de décadas en este país, 70 años llevó a México tener soberanía en materia eléctrica y fue negocio de unos cuantos, que como bien dijo en ese discurso el gran presidente López Mateos, las futuras generaciones, hay que estar pendientes porque pueden nuevamente actuar como traidores y entregar el patrimonio que hoy les entrego a México. Entonces, hay que convencerlos".

En cambio, dijo que el Partido Acción Nacional históricamente ha sido un partido conservador de derecha y eso está bien. "Todas las democracias necesitan un partido de esas características, con esa orientación política-ideológica. No olviden cómo surge el Partido Acción Nacional, una escisión con relación a la política económica de la época, que motivó que Gómez Morín, que había sido director del Banco de México no estaba de acuerdo en una política que tuviera como interés y como centro de interés a la población, a los mexicanos. Entonces surge el Partido Acción Nacional como un partido que privilegia en el bien común, realmente intereses comunes solamente al sector privado y está bien. Está bien que estén aquí representados y que defiendan esa posición".

Explicó que el PRI tiene una visión diferente, una posición política-ideológica distinta. "Es un partido que se movió siempre en el centro, a veces, en alguna época de su historia, en el centro-izquierda, no hay que olvidar que la industria petrolera, es patrimonio de la nación, era, porque el PRI la impulsó en el gobierno del general Lázaro Cárdenas".

Además, aceptó que se abra un parlamento abierto para escuchar todas las voces en torno a este tema.

"Nadie se va a quedar sin hablar, para que defiendan su verdad, su posición, sus inquietudes (...) -ok, me regreso- vamos a abrirla absolutamente a todos, a académicos, especialistas, institutos, los propios integrantes ahora de la Comisión Reguladora de Energía, del Cenace, vamos a invitar absolutamente a todos, a las universidades, a los sindicatos, que todos se expresen. Los partidos políticos, los empresarios, los generadores independientes, los generadores para el autoabasto, los inversionistas del sector privado, a todos vamos a invitar. No vamos a dejar de escuchar absolutamente a nadie, porque nos asiste la razón técnica, la razón económica, la razón política y la convicción de que el sistema eléctrico mexicano tiene que ser un servicio a la altura de lo que merece el pueblo de México", dijo Mier.