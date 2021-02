"Reforma eléctrica busca revertir efectos de la aprobada con Peña"

La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados impulsará la reforma a la ley de la Industria Eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el coordinador de esta bancada parlamentaria, Ignacio Mier Velazco.

"No nos oponemos a una competencia legítima y equitativa, esto no tiene una carga ideológica, sino de respetar condiciones de equidad, de igualdad de libre competencia, que no pongan en situación de desventaja la industria eléctrica nacional para favorecer a unos cuantos", dijo.