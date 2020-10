Reflexiona en disco

En casa de Noel Schajris se cree en la astrología. Su esposa sabe exactamente cuántas lunas llenas, eclipses y alineaciones de planetas han transcurrido durante todo el año.

Aunque el integrante de Sin Bandera no es tan experto, también ha sentido cosas muy fuertes durante 2020 que lo han hecho reflexionar sobre ciclos que se cierran y otros que se abren. Todo ello le ha impulsado a pensar en su pasado.

Recluido en casa por la pandemia, el intérprete se ha confrontado estos meses con las personas que fue, de quienes tiene una imagen clara gracias a canciones que escribió en diferentes momentos de su vida y que ha desempolvado para su nuevo disco, Mi Presente.

CANCIONES OLVIDADAS

"Son 20 años de canciones que tenía en cajones como medio olvidadas, cuando eran como tener un tesoro ahí, y merecen tener una voz. Fue lindo tener tiempo para rescatarlas en este año tan peculiar", contó el cantautor en entrevista durante su estancia, de dos días, en CDMX, para la cual realizó su primer viaje en avión desde febrero.

"Cuando compuse esas canciones era otra persona. Darle la voz en el presente a ese que fui es la belleza de mi próximo disco porque es abrazar a todos los que fui, pero valorando mucho, y más que nunca, el que soy hoy".

Entre los 20 temas que van a integrar el álbum hay algunos cuya antigüedad oscila entre 19 y ocho años, algunos inéditos y otros que fueron grabados por varios cantantes, pero que al no ser sencillos pasaron inadvertidos.

Al retomar viejas composiciones e integrarlas en un disco doble, cuya primera parte estrenó esta semana, el argentino notó su crecimiento como músico y persona.

SU AMBICIÓN

LA FELICIDAD

A diferencia de la prisa que tenía en sus inicios por subir peldaños, el intérprete de "Momentos" destaca que hoy, además de ser su propio productor, no tiene mayor ambición que ser feliz y contagiar sentimientos.

"Hoy soy una persona mucho más calmada, madura en muchas cosas, porque 46 años no son en balde. Soy una persona que valora y agradece mucho más todos los días y está focalizada en lo básico, como la familia y la salud; lo demás, ¡qué chido!

"Soy mucho más consciente de cómo funciona el mundo, y en esa conciencia busco ser un guerrero de la luz, del bien y del amor más que nunca. Valoro la música y el arte porque es algo que nos tiene que servir para conectarnos unos con otros".

Para explotar sus composiciones, Schajris recurrió a colaboraciones con su compañero de Sin Bandera, Leonel García, además de Luis Enrique, Álex Cuba y Paul Williams, compositor ganador del Óscar, el Grammy y el Globo de Oro.

PANDEMIA DESPIERTA EMOCIONES

Ninguna de sus canciones fue creada recientemente, pero el músico considera que no hacía falta que escribiera sobre las emociones que le ha despertado la pandemia, pues, al cantar hoy dichas letras, es capaz de darles actualidad.

"El disco se llama Mi Presente porque les doy mi voz desde mi presente, con la voz y madurez de un tipo de 46, desde mi lugar, ahora, del productor del disco, y desde el gozo, la relajación, la alegría y calma en que tomo el proyecto.

"En el 2009 hice un disco que se llamaba Uno No Es Uno, y justamente tenía que ver con que somos muchas personas en una vida, no solamente una. ¡El presente es todo!", señaló.

El primer sencillo del material es "Vacío", pieza que le recuerda al pop italiano y a temas de Franco De Vita, aunque admite que fue elegida porque su equipo se enamoró del tema.

"La compuse hace 15 años. Se la había mostrado a algunos artistas que no la grabaron en su momento aunque les gustaba. Siempre me acuerdo de que ´Entra En Mi Vida´ era para un grupo que no la quiso grabar. Esas cosas pasan", dijo, entre risas.

Además, también estrenará su propia plataforma web, donde se venderán sus discos en formatos CD y vinilo, además de que también la utilizará para dar conciertos y hasta clases de canto.