Reflexión sobre el Agro, difundida por la UARNT

Río Bravo, Tam.- La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT) a través de su gerente Juan Manuel Salinas Sánchez, circularon reflexión sobre el escenario actual del campo.



Emitido por la dirección de Asociación Manejo Regenerativo de Ranchos, que tiene su base en Chihuahua, el texto hace referencia "El obsoleto sector agropecuario mexicano":

Lo único que no podemos perder es la perspectiva y la oportunidad de tratar de despertar en los demás, en aquellos que no saben, no viven o de cualquier forma participan en el herrumbrado campo mexicano, que sin nosotros, los ganaderos y agricultores, no hay solución posible, no hay mañana, no hay remedio para esta enfermedad.

¿PORQUÉ?

Porque sin saberlo, sin entenderlo pero con toda la confianza, millones de mexicanos saben que nuestro sector sacará la casta y que mañana, a pesar de que en supermercados locales como Guajardo o Gaval, se agote la comida, ellos tendrán que comer, porque seguimos produciendo y que gracias al ancestral sistema de mercadeo de plazas, tianguis y mercados, mañana habrá comida en todos ellos y la gente seguirá asistiendo ahí o algunos que ya no irán a Guajardo o supermercados nacionales con presencia en el norte de Tamaulipas regresarán con la mala costumbre de regatear.

Para los productores mexicanos no hay virus que valga, tenemos que trabajar, que regar, arar, sembrar, que dar de comer a nuestros animales, atender partos, tenemos que pagar la luz o nos la cortan, la letra de la camioneta o nos la quitan, las colegiaturas o sacan a los niños, no hay consideraciones especiales para aquellos que llueva o haya sequía, inundaciones o bajos precios, tenemos que seguir en la labor.

A nosotros nos podrá faltar el gas pero hay leña, nos podrá faltar medicina pero hay hierbas, escasearán algunos alimentos pero sabemos pescar, cazar y comer lo que cazamos.

SIEMPRE CUMPLIENDO

Si alguien quiere sentir la verdadera sensación de soledad, que se meta al campo, no existimos para el gobierno, sector financiero o para el consumidor, pero siempre estamos ahí para ellos y cumpliendo con nuestros compromisos.

Estamos acostumbrados a sufrir como dice mi hermano Melesio, pero hasta cuando aguantarán los que de verdad están al día, porque hay quien aguanta, inventa y sale adelante, pero ¿y los más jodidos?.

Ojalá todos hagamos algo aprovechando esta crisis para hacer entender a los mexicanos que están obligados a otorgar al campo el respeto y lugar que merece, porque sin nosotros, aunque no les cuadre, no pueden vivir. Y sin embargo, sigue la yunta andando.