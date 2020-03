Referente del ataque

Restan dos días para que los cuatro equipos sobrevivientes del campeonato femenil encaren la primera edición del "Final Four" de la Liga Mexicana de Futbol Rápido Profesional. Las futbolistas de CFR Reynosa, están catalogadas como serias candidatas a quedarse con la corona, no detienen sus entrenamientos y afinan cada detalle de la estrategia que van a utilizar ante las chihuahuenses de RSD.

Las celestes tienen un plantel muy completo y dentro de sus filas cuentan con Valeria Rendón que hizo historia al llevarse doble premio. El primero, se convirtió en la primera campeona de goleo al marcar 18 tantos y la segunda fue nombrada la jugadora más valiosa del torneo con 130 puntos producto al buen desempeño que tuvo en los ocho partidos que vio acción.

"No me lo imaginé porque empecé en la media y termine en la delantera, pero estoy contenta por lo que logré en este campeonato y ahorita que tengo 31 años siempre me ha gustado jugar futbol y más que nada con este logro profesional me tiene muy emocionada", comentó Valeria con la calma que la caracteriza al término del entrenamiento.

Valeria agradece el gran apoyo que le brinda su familia en cada uno de los cotejos pero sobre todo a su pequeño hijo que en todo momento le exige y le da consejos de como debe jugar.

"Se lo dedico a mi familia y a mi hijo que siempre me apoya y siempre me dice mis verdades cuando me equivoco y que le eche más ganas, pero siempre anda conmigo echándome porras", expresó con una ligera sonrisa.

El ataque de CFR Reynosa fue el más letal en la justa al marcar 58 anotaciones y gran parte tuvo que ver Valeria, pero es consciente que estos títulos no los consiguió sola ya que en todo momento fue cobijada por sus compañeras en el terreno de juego.