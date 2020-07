Reencuentro musical

Anécdotas, risas y hasta revelaciones curiosas, fueron los factores que reinaron en la reunión del elenco original del musical "¡Qué Plantón!", que cumplió 31 años de su estreno el día de ayer, por lo que Lola Cortés, Gerardo González, María Elana Saldaña, Guillermo Méndez y Morris Gilbert, realizaron este reencuentro vía plataformas digitales.

"Hicimos historia, éramos jóvenes, ingenuos y muy atrevidos, nos colamos al Teatro San Rafel, recuerdo mucho un comentario de don Manolo Fábregas cuando estábamos montando la obra, me mandó llamar y yo pensé que para regañarme porque él estaba viendo el ensayo y me dijo: ´qué cosa tan bella están haciendo ustedes´; ese comentario me caló para siempre y lo sigo oyendo, sí creo que hicimos algo muy bello, que nos marcó mucho a los que estuvimos en el proyecto y al público, hicimos historia", expresó el productor Morris Gilbert.

Guillermo Méndez, autor de "¡Qué Plantón!", explicó que curiosamente esta historia se adelantó tres décadas con un tema que es muy importante el día de hoy, el ser mesurado con la naturaleza y que de no serlo esto puede pasar factura.

Morris Gilbert recordó que estaba iniciando su camino como productor, aunque ya había hecho montajes importantes no en gran formato, cuando el autor de este musical lo invitó a una lectura de "¡Qué Plantón!" y asistió con mucha curiosidad, pero al terminar este ejercicio ya había decidido que la iba hacer, "éramos jóvenes e inconscientes y eso era una gran ventaja".

El director escénico Rodolfo Rodríguez fue quien decidió que Lola Cortés formará parte del primer musical mexicano, aun cuando el autor no estaba tan de acuerdo, entonces le llevó el libreto y la invitó a la audición. Ese momento no fue fácil para Lola, ya que tuvo que convencer a Guillermo Méndez que el personaje de la Hiedra Venenosa era para ella, aunque tardaran una semana después de su audición en aceptarla.