Reemplazará a Burt Reynolds en cinta

Los Ángeles, Estados Unidos

El cineasta Quentin Tarantino se ha decidido por Bruce Dern para reemplazar a Burt Reynolds en la película "Once upon a time in Hollywood", informó la prensa estadounidense especializada.

Reynolds tenía previsto interpretar a George Spahn en la cinta, pero falleció el pasado 6 de septiembre antes de rodar sus intervenciones en el filme.

Dern, íntimo amigo de Reynolds, se encontraba en España rodando "Remember me", pero el equipo de la producción modificó el calendario y ha dado permiso al actor para viajar a Los Ángeles y grabar con Tarantino.

De esta manera, Dern se une a un reparto estelar compuesto por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Dakota Fanning, James Mardsen, Michael Madsen, Tim Roth, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Lena Dunham, Emile Hirsch, Luke Perry, Scoot McNairy y James Remar.

LA TRAMA

Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969 en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa (Sharon Tate)", adelantó Tarantino en marzo.

Tate, esposa del director Roman Polanski, fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y la secta La Familia, cuyos crímenes conmocionaron a la sociedad estadounidense y marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60.

Manson fue condenado a cadena perpetua y falleció el pasado 19 de noviembre a los 83 años.

Dern dará vida a Spahn, un anciano casi ciego cuyo rancho sirvió de hogar para Charles Manson y su séquito durante los meses previos al asesinato de Tate. A cambio, Manson convenció a las mujeres de su grupo para acostarse con el anciano y que le ayudaran con las tareas del día a día.

Será la tercera obra en común para Dern y Tarantino tras "The hateful eight" y "Django unchained".