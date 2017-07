Reemplaza Papa a 'guardián de la fe'

Roma, Italia.- El Papa Francisco reemplazó al principal teólogo católico, un cardenal alemán conservador que ha estado en desacuerdo con la visión del Pontífice de una iglesia más inclusiva, en lo que ha sido una conmoción para el Gobierno del Vaticano.

En un breve comunicado, la Santa Sede dijo que no se renovaría el mandato del cardenal Gerhard Ludwig Müller al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la organización a cargo de defender los principios católicos.

Müller, de 69 años, quien fue nombrado en 2012 por el anterior Papa Benedicto XVI, será reemplazado por el Arzobispo español y segundo de la congregación, Luis Francisco Ladaria Ferrer.

Ladaria, de 73 años, es un jesuita como el Papa Francisco y quienes lo conocen lo consideran una persona tranquila y a la que no le gusta figurar, a diferencia de Müller, quien frecuentemente aparecía en medios de comunicación.

"Hablan el mismo idioma y Ladaria es alguien manso; no agita al Papa y no lo amenaza", dijo un sacerdote que trabaja en el Vaticano y conoce tanto a Müller como a Ladaria, pero que pidió que no se mencionara su nombre.

El puesto de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe es clave en la Curia Romana, gobierno central de la Iglesia, por ser el guardián del dogma y el encargado de corregir las desviaciones teológicas en la Iglesia.

Desde su elección en 2013, Francisco ha sido una esperanza para los católicos progresistas que quieren una iglesia más acogedora y que se concentre en la misericordia en lugar de en la estricta aplicación de reglas rígidas que consideran anticuadas.

Müller es uno de varios Cardenales del Vaticano que han tenido diferencias públicas con el Papa Francisco.