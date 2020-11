Reedita el ´Padrino´

Madrid, España.

El Padrino: Parte III, de Francis Ford Coppola, regresará a las salas de cine estadounidenses este diciembre con motivo de su 30 aniversario. La película vendrá con una reedición dirigida por el propio cineasta y llevará por título Mario Puzo´s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone.

Esta inédita versión, dijo Coppola, mostrará la verdadera visión que tenía Mario Puzo, autor de la novela original "El Padrino" (1969) y coescritor de los guiones de la trilogía fílmica.

"En lenguaje musical, la coda es una especie de epílogo. Una conclusión. Y eso es lo que pretendíamos que fuera esta película.

Lo que verán es un filme con un principio y un final distintos. Muchas escenas se han reubicado y, en mi opinión, el largometraje renació lo que, de hecho, ilustra el significado de ambas películas", detalló el cineasta en un video compartido por Paramount Pictures.

Además de incluir un inicio y desenlace distintos, la nueva versión tendrá imagen y sonido restaurados, así como pistas musicales reorganizadas.

La película El Padrino: Parte III, de 1990, fue el cierre de la saga fílmica que inició en 1972. Protagonizada por Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire y Andy García, se estrenó 16 años después de la aclamada segunda parte.

A pesar que Coppola y el propio Puzo se encargaron de esta tercera cinta y que fue candidata a siete premios Óscar, incluyendo una nominación a Mejor Película, la recepción de la crítica no fue tan positiva como con sus predecesoras.