Reducirá la CNDH 50% plantilla por honorarios

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alista una serie de recortes, que incluye a la mitad de su personal contratado por honorarios. En un oficio circulado a todo el personal del organismo, su presidenta, Rosario Piedra, delineó los cambios que realizará para cumplir con su proyecto de austeridad.

Los "Lineamientos generales para la renovación de la CNDH" establecen como uno de sus objetivos que el organismo deje de ser de los más caros de Latinoamérica.

"Se reducirán en 50 por ciento los contratos por honorarios en una primera etapa", indica, por ejemplo, uno de los puntos.

"Cada contratación en esta modalidad, será revisado en lo particular para revisar su necesidad y justificación; se eliminarán las contrataciones para llevar a cabo investigaciones, estudios, documentos, por personas externas a la Comisión".

Establece también que se realizará una retabulación de los salarios para evitar disparidades arbitrarias, y se establecerá un horario estricto de 8 horas laborales.

En este plan de austeridad, la CNDH revisará hasta los contratos de limpieza, según el documento emitido el 16 de febrero de 2020. "Se erradicara el nepotismo y practicas análogas de corrupción", promete el oficio firmado por la Ombudsperson, Rosario Piedra.

"Se generarán economías reduciendo las plazas de asesores, eliminando las secretarias particulares, el servicio de chef y los choferes personales". También plantea la supresión de las oficinas regionales de la CNDH si no son necesarias, además de que el personal que no lo necesite no contará con teléfonos celulares de la institución.

TABLA

Plan de austeridad

Los lineamientos generales para la renovación de la CNDH establecen:

- Reducir en 50 por ciento los contratos por honorarios.

- Reducir las plazas de asesores.

- Eliminar contratos externos para investigaciones y estudios.

- Revaluación de los salarios.

- Establecer un horario estricto de 8 horas laborales.

- Revisar contratos de limpieza, entre otros.

- Eliminar secretarias particulares, servicio de chef y choferes personales

- Reducir el servicio de celulares de la institución.