Reducen fianza a un acusado de amenazas

Edinburg, Tx.

Reducen fianza a un hombre que amenazó con secuestrar a un juez del Valle del Río Grande en septiembre pasado; además deberá de cumplir con cierto requerimientos, como arresto domiciliario.

Antonio Rodríguez III, de 30 años, compareció ante el Juez de Distrito número 93 el viernes. Está acusado de hacer amenazas terroristas en línea.

Al parecer Rodríguez publicó una foto de un juez en su cuenta de Instagram, quejándose de los pagos de manutención infantil que tenía que hacer y amenazando con secuestrarlo.

La publicación se hizo en septiembre, dando inicio a una investigación que culminó en noviembre con el arresto del sospechoso, una vez que se tuvo elementos suficientes para asegurar que él era el propietario de la cuenta.

Al momento de la detención de Rodríguez, autoridades destacaron que éste se encontraba vestido de camuflaje y con una insignia militar falsa, además de que también localizaron un rifle en su camioneta.

De acuerdo a lo detallado por las autoridades, Rodríguez es un veterano de guerra y su familia dice tener preocupación por su salud mental, destacando que el sujeto usaba regularmente uniformes estilo militar y policial, temiendo que alguien lo persiguiera.

La fianza establecida originalmente fue de 50 mil dólares, y el abogado de Rodríguez dijo que el veterano aún no podía pagar esa fianza, ya que no había estado trabajando y no tiene ahorros, por lo que se solicitó una reducción de 25 mil dólares para poder pagarla, y finalmente se le otorgó el beneficio, con la condición de cumplir con ciertas condiciones, destacándose que una vez que sea liberado, no tendrá acceso a internet, redes sociales, sus rifles o cuchillos, y estará bajo arresto domiciliario, además, su defensa ofreció una evaluación psicológica a Rodríguez tan pronto sea puesto en libertad.