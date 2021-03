Redoblarán operativo para Semana Mayor

El funcionario municipal recomendó a la ciudadanía que tenga contemplado salir a partir de esta semana que asegure correctamente puertas y ventanas para evitar casos de robo, asimismo a quienes se queden en la localidad, dijo que se implementarán operativos anti alcohol en diferentes puntos para buscar reducir el riesgo de percances viales y fallecimientos por esa causa; en especial, se desplegará un operativo en lugares turísticos y polígonos comerciales.

"Está muy comprometida la corporación de Seguridad Pública del Estado que tiene su residencia aquí en Victoria y no vamos a batallar con ese tema, estoy seguro de que vamos a tener los elementos suficientes para atenderlo, siempre lo han hecho y esta no será la excepción", señaló que los operativos de patrullaje policial se harán extensivos a colonias y fraccionamientos, "estamos con un operativo principalmente en donde se tiene más afluencia de gente pero también hacer recorridos por parte de las colonias".

Saavedra Terán recordó que el objetivo de estos operativos será el de buscar proteger a la ciudadanía y evitar que la ocasión se vea enlutada por alguna situación que pudiera haber sido evitada, "que puedan llegar bien a sus casas, y al llegar bien no me refiero a que lleguen bien con su integridad física bien sino que no hayan puesto en riesgo o hayan cometido un ilícito que cause una situación de desgracia a una familia por lesiones o por lamentablemente muerte".