Redoblarán la aplicación de ´Mochila Segura´

Cd. Victoria, Tam.

La semana pasada se implementó el programa ´Mochila Segura´ por primera ocasión en lo que va del año luego de que el viernes 10 de enero se registró un hecho violento al interior de un plantel escolar del estado de Coahuila, en ese sentido solo 5 planteles escolares del estado de Tamaulipas llevaron acabo este programa, en el cual, fueron pocos los alumnos inspeccionados.

"Es un programa al azar, depende de los directivos y de los padres de familia el que se pongan de acuerdo, el viernes en el Consejo Técnico Escolar se les hizo llegar un vídeo a los maestros para unificar a los maestros los protocolos de respuesta, y un vídeo a los niños", mencionó el secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, "en el programa piloto vimos que niños de primero a cuarto se asustan cuando ven mucha gente, les estamos pasando un vídeo donde a manera de juego les informamos qué es lo que estamos haciendo".

Sólo el miércoles de la semana pasada fueron revisadas las mochilas de cinco alumnas y cinco alumnos por grupo de las escuelas de nivel Primaria ´Narciso Mendoza´ de Reynosa, ´Cámara Nacional de Comercio´ de Ciudad Victoria, y ´Niños Héroes´ de Mante; y de las secundarias General Número 1 de Victoria y General Número 7 de Reynosa.

"Son procedimientos que tardan, que retrasan el inicio de las clases, todos esos puntos los estamos afinando a manera de que cuando los hagan no se tomen tanto tiempo, no sean a la misma hora, no sean avisados, pueden ser aleatorios de uno o dos salones, ahí ya depende de los padres de familia", apuntó Gómez Monroy, "había mucha desinformación, pensaban ellos que iba a haber como lo manejaba Derechos Humanos a nivel nacional que iba a ser con Seguridad Pública dentro de las escuelas, binomios caninos inclusive y no hay tal".