Redoblan vigilancia en planteles escolares

"Estén tranquilos, son rumores falsos, sólo tomen sus medidas precautorias". Francisco Javier Garza de Coss, representante del Gobierno del Estado en la zona norte.

Autoridades del Gobierno del Estado redoblan la vigilancia en los planteles escolares para dar tranquilidad a las familias ante los rumores de robo de menores en las colonias, pero aseguran que no hay denuncias oficiales ante las dependencias correspondientes.

En entrevista, Francisco Javier Garza de Coss, representante del Gobierno del Estado en la zona norte, explicó que está comprobado y revisado por la Procuraduría de Tamaulipas, que no hay reportes de robos de niños.

"A veces es la misma noticia circulando en diferentes ciudades, entonces son rumores que causan pánico entre la población y muy negativa, lamentable hay gente que se presta a eso y por eso le pedimos a los padres que revisen la información para que no caigan en pánico, ya que ahorita la autoridad no ha confirmado que haya algún caso al respecto, no hay denuncias oficiales", dijo.

Detalló que es importante siempre tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de delito y cuidar mucho la información que se comparte en redes sociales, ya que muchas veces no es cierta y daña psicológicamente a las familias.

"Siempre como padres de familia tomar las medidas, estar pendiente de nuestros hijos eso es importante, desde sus compañías y todo, estén tranquilos, son rumores son falsos, solo tomen sus medidas precautorias", recalcó.

En caso de que exista un caso de este tipo, es importante que la familia acuda al ministerio público a denunciar, sobre todo generar confianza para que las autoridades hagan su trabajo.

"Pueden acudir a Puertas del Sol, al área correspondiente en caso de que vean algo o se puede hacer al 911, yo creo que es lo primero que se tiene que hacer, a veces cometemos el error que todo lo que vemos en redes lo compartimos sin ver la fuente, sin ver quien lo está mencionando y contribuimos a las notas falsas que crean rumores y pánico", recalcó.

Al momento se están incrementando los rondines en los planteles escolares, sobre todo en los polígonos donde se tenían problemas delincuenciales.

Como un ejemplo en el último trimestre se han visitado más de 423 escuelas, donde no hay quejas de directores, aunque se alarman de los rumores, pero se se atiende cualquier problema.

"Como quiera, independientemente que no exista ningún caso, como quiera hay que tener la prevención, para dar esa tranquilidad a los padres de familia que llevan a sus hijos y que los recogen, como quiera se les pide que también tomen sus medidas y cuiden a sus hijos, la autoridad va hacer lo propio continuar con los rondines, para que también no se sorprendan cuando anden circulando por los perímetros de las escuelas", recalcó.