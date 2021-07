Comerciantes organizados redoblan esfuerzos entre los agremiados para que cumplan con las medidas de prevención, a fin de que ya no se den más restricciones o se sancione a los negocios.

Roberto Cruz Hernández, presidente de Cámara de Comercio (Canaco) en Reynosa, comentó que se están visitando los negocios en la zona centro para exhortar a los dueños a que no permitan la entrada de personas sin cubrebocas y usen gel antibacterial.

"Lo más importante que no permitan a entrada al comercio a gente que no use cubrebocas, es uno de los principales llamados que estamos haciendo", dijo.

Aseguró que los comerciantes tienen un papel fundamental, ya que aunque las familias anden sin cubrebocas, saben que deben entrar al comercio con mascarilla, al igual los menores no pueden pasar a los negocios.

"Eso ha ayudado a que la gente lo tenga que usar, aunque sea por el tema de tener que hacer una compra, no se debe permitir la entrada a menores porque e decreto así lo pide", recalcó.

El dirigente de los comerciantes, explicó que se requiere seguir redoblando esfuerzos porque son los más interesados en que no haya cierre económico.

"Los contagios se han estabilizado y estamos haciendo todo lo posible para construir con lo que nos corresponde", argumentó.