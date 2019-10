Redoblan acciones de concientización

Las estadísticas indican que diariamente 13 mujeres mueren en México por cáncer de mama, enfermedad considerada una de las principales causas de mortandad en este país, advirtió la doctora Faride Iga Carrizales.

La coordinadora del programa integral de la mujer en el sistema DIF Reynosa refirió que es elevado el número de mujeres que fallecen no solo en México, sino en el mundo, ya que cada 30 segundos es detectado un nuevo caso a nivel internacional.

En rueda de prensa, donde estuvo acompañada de la doctora Cynthia Berrones, encargada de la coordinación de salud, comentó que durante octubre el sistema DIF Reynosa redobla las acciones y programas encaminados a concientizar a las mujeres sobre este padecimiento.

Señaló que durante esta campaña se tiene el interés de abarcar a la mayor cantidad de población para poder brindarles la atención inicial y en caso de ser necesario el estudio de mastografía.

Detalló que la coordinación de salud integral de la mujer, tiene entre sus objetivos atender a todas las mujeres y cuidar de su salud, por ello extendió la invitación para que acudan a las instalaciones del sistema DIF central a realizarse de manera gratuita los estudios pertinentes que les permitirán conocer su estado de salud.

"Este mes se caracteriza por ser importante para la prevención del cáncer de mama, se les ofrece a partir de los 25 años exploración de mama, mamografía gratuita a partir de los 40 años de edad, así como toma de Papanicolau" dijo.

Destacó que si el cáncer se detecta a tiempo la probabilidad de curarse es elevado, por ello insistió en que se realicen los estudios necesarios para detectar a tiempo cualquier irregularidad.

"La campaña esta encaminada para detectar a tiempo cual irregularidad y en caso de que se detecte a alguna mujer se le de el tratamiento indicado y adecuado" dijo.

Recordó que el año antepasado, tres mujeres fueron detectadas en este tipo de campañas y una de ellas actualmente se encuentra en proceso de valoración anual tras haber quedado libre de la enfermedad que se detectó en su etapa inicial.

Por su salud

>La doctora Cynthia Berrones refirió que las mujeres puedan acudir a las instalaciones del DIF central y a la unidad médica ubicada en la colonia la Joya, en horario de 8:00 de la mañana a 15:00 horas de lunes a viernes.

>Explicó que la exploración de mama se realiza a las mujeres mayores 40 años y en caso de que sean candidatas se les da el pase para que se realicen una mastografía en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI).

>Recordó que el año pasado fueron atendidas durante octubre un total de 484 mujeres y se realizaron 154 mamografías, cifra que se pretende superar este año ya que buscan fomentar la prevención en la salud de las féminas.

>Destacó que la recomendación a las mujeres es para que una vez al mes se hagan una autoexploración en su casa y en caso de sentir un bulto, masa palpable, cambios de coloración en la mama o secreción por el pezón acudan al médico.

>Explicó que a partir de los 23 años deben acudir una vez al año para realizarse la exploración de mama, luego de que se han notificado casos de personas de 35 anos o incluso de menor edad.

>Finalmente señaló que no hay una causa exacta que determine esta enfermedad, pero dijo que entre los factores de riesgo destaca el haber iniciado el periodo de la menstruación antes de los 12 años, el no haber tenido hijos, no haber dado lactancia materna, el uso prolongado de hormonas, la utilización de métodos anticonceptivos por más de 15 años, fumar, menopausia tardía y por factores genéticos.