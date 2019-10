Recursos no alcanzan para la Ley de Ingresos en San Lázaro

Ciudad de México.

La Ley de Ingresos para el próximo año se atoró en la Cámara de Diputados debido al número de peticiones de recursos que hicieron distintos sectores, sin embargo, los recursos no alcanzan para repartir.

"El problema es de dónde jalas mayores ingresos sin subir el tema de impuestos, porque si agregas más impuestos en el IEPS, entonces sí tienes un problema de que dijiste que no subirías y estás subiendo impuestos", dijo el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval.

En entrevista, informó que la sesión de la Comisión de Hacienda prevista para este miércoles, donde se aprobaría la Ley de Ingresos, se tuvo que posponer para este jueves a las 9:00 de la mañana, debido a que los diputados del PAN, PRI y MC no acudieron a la sesión.

Reginaldo Sandoval informó que hay dos opciones para obtener más recursos para gastar y es reducir el superávit primario de 1 punto a 0.7 o 0.5 o subir el precio del barril de petróleo de 49 a 50 dólares.

El legislador, aliado de la Cuarta Transformación, explicó que el subir de 49 a 50 dólares dejaría ingresos por 13 mil millones extras, sin embargo es riesgoso porque las coberturas de seguros solamente amparan a la mezcla mexicana hasta los 49 dólares. Además, el bajar el superávit primario a 0.5 del PIB crece la disposición de 50 o 60 mil millones extras.

"No creo que esté listo hoy en la noche, el dictamen de la Ley de Ingresos estará listo mañana en el transcurso del día, tenemos chance hasta el domingo por ser 20 de octubre, hay que tomar precauciones porque también tenemos información de que van a llegar muchos movimientos sociales, universitarios y campesinos, que van a tomar la Cámara y que no nos van a dejar entrar y nos van a tomar una dificultad y no puedes dar respuesta a egresos sino tienes más ingresos y estamos en ese tironeo", dijo Reginaldo Sandoval.

El legislador del PT adelantó que se está discutiendo en cuánto quedaría el Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS), pero dijo que es muy probable que suba más allá del 1.2705, como lo propuso el Presidente de la República en su iniciativa.

"Está el tema del IEPS que es probable que suba el tema de los tabacos, y bebidas endulzantes, pero es muy poquito, con los dos pesos, estamos ahí debatiendo, pero no, no es mucho", dijo Reginaldo Sandoval.

Pues explicó que los funcionarios de Hacienda no les gusta mucho la idea de subirlo a 2 pesos debido a que muchos productos se irían al contrabando y ya ni eso se recaudaría de los contribuyentes cautivos.

"Serían 10 o 13 mil millones extras, nosotros creemos que los productos que son dañinos para la salud pues también hay que ponerles más, y ahí hay una preocupación de Hacienda que es válida, pues mientras más subas el impuesto los mandas al contrabando y recaudas menos y quedas como el malo de que subiste y no obtuviste ninguna recaudación, hay que discutir a fondo y objetivamente", agregó.