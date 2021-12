Recurren escuelas a limpieza particular

Al acumular datos del último dictamen de la Secretaria de Educación en Tamaulipas (SET), Reynosa cuenta con casi 300 escuelas autorizadas a métodos presenciales, siendo mayoría colegios e instituciones privadas.

Esto atribuido a que las escuelas públicas no tienen suficiente recurso para mejorar las condiciones de infraestructura, servicios básicos o fallas en sanitarios. "No todos los papás pueden cooperar y tampoco podemos obligarlos, hay quienes dicen que para qué si los niños no pueden venir a clases, por eso el poco dinero que se ha reunido se usa en limpieza, pintura, le pagamos también a un vigilante, pero ya será decisión de las autoridades autorizar o no lo presencial", insistieron.

Desde marzo del 2020 las clases presenciales fueron suspendidas por Covid-19, priorizando métodos de enseñanza en línea.

En la colonia Aquiles Serdán, donde EL MAÑANA ha reportado constantes fugas de aguas negras , alcantarillas abiertas y baches, esto también ha contribuido para que no se de un retorno presencial. "Son varias cosas, primero que arreglen aquí para garantizar a los estudiantes que pueden venir sin riesgos de otras enfermedades, y luego ya seriamos las condiciones de un regreso".