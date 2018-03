Recurren agobiados productores a préstamos para adquirir semilla

Matamoros, Tam.

Ante el incumplimiento de parte del gobierno federal en entregar los apoyos adicionales a la comercialización que deberían haber aterrizado desde septiembre, los agricultores del sector social se están viendo obligados a recurrir a préstamos con los acopiadores de granos y poder así comprar la semilla de sorgo para comenzar a sembrar en enero próximo.

Siempre es lo mismo, asegura Antonio Rosales, avecindado del ejido Francisco I. Madero, "tenemos que andar pariendo cuates para poder conseguir la semilla fiada porque no tenemos dinero para comprarla al contado, pero en la mayoría de los casos no es por culpa nuestra sino porque la Secretaría de Agricultura y Aserca no aterrizan los recursos que están acordados, esa es la razón".

Sobre esto, dijo que ya pasaron más de 5 meses en que entregó su cosecha de sorgo a la reciba y que siguen esperando el apoyo adicional al ingreso objetivo que les prometió el gobierno.

"Primero nos dijeron que sería en septiembre y no pasó nada; luego que nos lo iban a entregar en dos partes pero ni así, ya estamos por acabar el año y que yo sepa, a nadie le han pagado, por eso andamos viendo de qué manera conseguimos prestado o bien que el centro de acopio nos facilite lo necesario para comprar semilla y pagar el diesel que necesitamos con urgencia, porque ya estamos a días de comenzar a sembrar", reiteró.

Otra de sus quejas es que a través de información que tiene, en otros municipios son los dirigentes del sector campesino los que se acercan al gobierno estatal y municipal en busca del apoyo para conseguir semilla con subsidio y que esto sí se logra, pero que no pasa lo mismo en Matamoros.

A pesar de todas sus quejas, el ejidatario dijo que su predio no se va a quedar sin sembrar, "porque ya estamos acostumbrados a batallar siempre pero tenemos que trabajar la parcela porque es la única forma de mantener a nuestras familias".