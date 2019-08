Recurren a gestores para cobrar el predial

"La gente piensa que como aún deben la casa no tiene porqué pagar el predial pero no es así; desde el momento en el que ya se está habitando deben ir a las oficinas a checar". Yehude López Reyna, Predial y Catastro Reynosa.

El director de Predial y Catastro en Reynosa, Yehude López Reyna, informó que debido a la gran cantidad de personas que no pagan este impuesto, el organismo ha generado operativos especiales para cobrar, tales como visitas domiciliarias y la utilización de gestores, quienes presionan a los contribuyentes por la vía legal.

"Tenemos que forzarlos a que cumplan con este pago, que por cierto es una obligación constitucional; estos gestores los visitan a sus casas, les entregan un recibo y les indican lo que deben pagar, nosotros tenemos todas las garantías para hacerlo porque ellos cometen prácticamente un delito al no pagar sus impuestos", advirtió.

Se ha detectado que alrededor del 55 por ciento de los habitantes de esta ciudad fronteriza tienen deudas, en su mayoría los que habitan casas de creación reciente afiliadas al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), aunque también existen comercios y fabricas con adeudos.

Por el contrario, las personas mayores de 65 años y con alguna discapacidad son los que lideran las listas de cumplimiento.

"El mayor problema lo tenemos con las casas nuevas de sectores habitacionales de crédito Infonavit ya que la gente piensa que como aún deben la casa no tiene porqué pagar el predial pero no es así; desde el momento en el que ya se está habitando deben ir a las oficinas a checar, porque si no cuando terminen tendrán el adeudo mayor".

López Reyna hizo un llamado a las personas que aún pagan casas de Infonavit para solicitar un estado de cuenta y ponerse así al corriente con sus pagos.