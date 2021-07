Recurre a cirugías

"Mi cuerpo va a cambiar, es una decisión que yo tomé, que medité durante mucho tiempo.

"Me voy a hacer una lipoescultura, muy sencilla, me van a quitar varios gorditos de la espalda", dijo.

La actriz aprovechará este tiempo que tiene de vacaciones para ir a la plancha y poder recuperarse con comodidad.

"Tampoco hay nada malo en quererse hacer una cirugía, como tampoco hay nada de malo en querer hacer tres horas de ejercicio si es lo que te funciona, o hacer fasting, o hacer detox o hacer dietas.

"Yo quería ser transparente porque me van a ver, va a haber un antes y un después, y no quería salir diciendo, me maté comiendo pollo y lechuga.", agregó.