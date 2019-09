Recuperan mil 658mdp supuestamente desviados por funcionarios

XALAPA, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) logró nueve resoluciones sancionatorias en denuncias interpuestas por presunto daño patrimonial cometido por ex funcionarios.

El director general de Asuntos Jurídicos del Orfis, Oscar Ocampo Acosta, informó que gracias a esas resoluciones lograron recuperar mil 658 millones de pesos que habían sido desviados.

"Nos han notificado este año, que son 9 resoluciones sancionatorias. Esas sentencias han quedado firmes, el importe de las sanciones impuestas por el Orfis es de 1,658 millones de pesos", indicó.

El funcionario estatal dijo que esos recursos regresaron a las arcas de los entes fiscalizables que registraron daño.

Ocampo Acosta detalló que este monto se suma a los más de 21 mil millones de pesos recuperados de las Cuentas Públicas desde 2011 al 2016, derivados de 78 resoluciones definitivas.

"De las Cuentas Públicas 2011 a la 2016 se han instruido diversos procedimientos en los cuales tenemos 78 resoluciones definitivas de daño patrimonial, que importan la cantidad de 21 mil 199 millones de pesos", manifestó.

Explicó que una vez que se interponen las denuncias de presunto daño patrimonial, es la Fiscalía General del Estado a través del Ministerio Público, quien continúa con la investigación, quedando el ORFIS como codyuvante.

Señaló que en la Administración actual del Orfis se han interpuesto 179 denuncias correspondientes a las cuentas públicas desde 2007 a la 2018, y precisó que en los primeros 12 años de la existencia del Ente Fiscalizador, sólo se interpusieron 51 denuncias por presunto daño patrimonial.

Subrayo que el total de las denuncias formuladas por las administraciones pasadas son 51 denuncias, en 12 años lo que corresponde a un monto de 328 millones 800 mil pesos.

"Nosotros formulamos en aquel tiempo las denuncias que correspondían al ejercicio 2010, y de esa cuenta a la 2018 hemos formulado 128 denuncias, el importe de estas denuncias es de 34 mil 430 millones de pesos".

Oscar Ocampo Acosta, aclaró que se le da seguimiento a las denuncias que se han presentado, tanto en la Fiscalía General del Estado, como el la Fiscalía General de la República, ya que se han realizado las ratificaciones correspondientes de la denuncia y de los dictámenes emitidos por los auditores.

Y por último, dio a conocer que de los 129 procesos de investigación derivados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

En 27 procedimientos se determinó el archivo del asunto, por no tener elementos suficientes para determinar posible falta grabe o no grabe; en 15 asuntos, no lograron solventar el posible daño patrimonial, por lo que se interpusieron las denuncias correspondientes, así como se instruyeron los procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores y ex servidores públicos involucrados; y 79 continúan en el proceso de investigación.