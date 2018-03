Recuperan cachorro robado; valuado en 15 mil pesos

NOTICIAS RELACIONADAS Roban perro American Bully a niña; valorado en 15 mil pesos

Una tía del afectado explicó que un amigo de la familia se dio cuenta que el cachorro de la raza American Bully estaba siendo ofrecido a la venta por una mujer en un grupo de Facebook.



El amigo de la familia acordó la compra por 4 mil pesos y citó a la vendedora el pasado jueves a las 16:00 horas en el estacionamiento de una plaza que está en el cruce de Rodrigo Gómez y Aztlán.



También citó a elementos de la AEI, quienes detuvieron a la mujer y recuperaron el cachorro de tres meses, valuado en 15 mil pesos.



"La señora dice que el perro se lo vendieron a su hijo, de 20 años, dice que el muchacho pagó 800 pesos por el perro", comentó la tía del afectado.



El dueño del cachorro, un estudiante de secundaria de 15 años, no está seguro si el hijo de la mujer es uno de los asaltantes.



"Mi sobrino dice que no lo puede reconocer, para no errar, él prefiere decir que no sabe", explicó.



"Aunque ya recuperamos a Ronnie la investigación sigue porque fue un robo con violencia a un menor".



El 10 de marzo a las 15:00 horas en el cruce de Caudillos y Libertadores, a una cuadra de la Avenida Penitenciaría, el joven fue amenazado con un cuchillo por dos hombres que transitaban en una motocicleta para hacer motocross.



Una cámara de vigilancia de un domicilio grabó a los ladrones cuando se acercaron al joven en la motocicleta.



La víctima describió en su denuncia a los delincuentes como de unos 25 años, morenos y mencionó que uno de ellos tenía tatuajes en cuello, brazos y piernas.