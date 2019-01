Recuperados 25.7 mdp por denuncias en 2018. Realiza Profeco balance anual

Quiero hacer una invitación a la gente para que presente sus quejas, que presenten sus denuncias, si no las presentan ellos nosotros no tenemos conocimiento . Martha Guevara de la Rosa, delegada de Profeco

Cd. Victoria, Tam.- Al cierre del 2018 la Delegación de la Procuraduría Federal del(Profeco) logró recuperar una bolsa estimada en los 25 millones 775 mil 883.83 pesos a favor de los consumidores en toda la entidad de un total de 2 mil 892 quejas, e impuso 719 multas a distintas empresas comerciales y prestadores de servicios.

En comparación con el 2017, lapso en el cual se ofrecieron 7 mil 663 asesorías, en 2018 hubo un incremento del 10.4 por ciento en el número de asesorías ofrecidas en oficinas de la Delegación en las ciudades de Ciudad Victoria, Reynosa, Tampico, Matamoros y Nuevo Laredo, detalló la delegada Martha Guevara de la Rosa, "normalmente son incumplimientos en las ofertas que anuncian, en los precios también que no coinciden".

Y agregó, "en todo el año 2018 que acaba de terminar fueron 8 mil 460 asesorías las que se dieron en nuestras oficinas, fueron 2 mil 892 quejas, 2 mil 121 quejas conciliadas, y 719 multas impuestas", en contraste con las asesorías hubo una leve disminución en el número de quejas entre 2017 y 2018 con 2 mil 937 y 2 mil 892 quejas respectivamente, lo cual representa un 1.54 por ciento menos.

"Esto nos da un indicativo de que los proveedores están poniendo un poquito más de énfasis y de atención en ese tipo de irregularidades que normalmente se dan para que ya no existan tantas quejas", fueron las cadenas comerciales las más denunciadas pero las empresas que más quejas acumulan siguen siendo las empresas de telefonía celular o doméstica, la Comisión Federal de Electricidad, las Comapas, y pequeños prestadores de servicios como talleres mecánicos, de carpintería, albañilería y similares.

"Quiero hacer una invitación a la gente para que presente sus quejas, que presenten sus denuncias, si no las presentan ellos nosotros no tenemos conocimiento", finalmente agregó que hasta el momento no se han recibido denuncias contra gasolineras de la zona fronteriza por irregularidades en el precio de los combustibles, aclaró que estas se presentan directamente en oficinas centrales vía telefónica o internet, y estas son turnadas a las delegaciones estatales.