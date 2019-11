Recupera Procuraduría 63.5 millones de dólares

McAllen, Tx.- La Procuraduría General de Texas resolvió una acción legal contra fabricante de productos farmacéuticos y recupera 63.5 millones de dólares para el programa estatal y federal Medicaid

El acuerdo resuelve la demanda en contra de Lupin Limited, Lupin Inc. y Lupin Pharmaceuticals, Inc., y su Directora Ejecutiva Vinita Gupta, así como contra el Vicepresidente Ejecutivo de US Generics Robert Hoffman, bajo la Ley de Prevención del Fraude de Medicaid de Texas "TMFPA" por reportar fraudulentamente precios inflados de medicamentos al programa de salud.

Más información en la edición impresa...