Recupera PMI vehículo robado

Recuperan elementos de la Policía Investigadora vehículo que le había sido robado hace 2 semanas, a residente de la colonia paseo del Valle aquella noche de copas luego de dejarlo estacionado frente a una cantina.

Fue la tarde de ayer sábado que el carro Stratus, arena modelo 2002 lo encontraron estacionado frente a la Casa de Ladrillo, casualmente el propietario quien se identificó con el nombre de Rubén Rivera Moreno de 47 años de edad y con domicilio en el asentamiento Paseo del Valle.

"Yo reporté el robo hace como 2 semanas aquí con el comandante Gilberto de la Policía Ministerial me lo robaron cuando por la noche lo dejé estacionado en la acera, y entré al Pato y cuando salí me llevé la sorpresa de que ya no estaba".

Al respecto el comandante Gilberto Ríos dijo al reportero que la unidad sería puesta a disposición del Ministerio Público, ante quien el dueño deberá acreditar la propiedad y para evitar gastos innecesarios como el servicio de la grúa, el dueño llevó consigo una copia de las llaves del encendido, y así fue como se lo llevaron a la explanada de la dependencia para su devolución.

Rubén Rivera Moreno, reconoció carro que le habían robado hace 2 semanas.