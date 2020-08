Recupera el paso

Juan Antonio López Hernández es uno de los corredores elite que tiene Reynosa. Este año esperaba romper todas sus marcas y participar en su primer maratón fuera de México pero el Covid-19 echó abajo todos su planes.

Como atleta de alto rendimiento, para el llamado "Tornado de Reynosa" ha sido difícil mantenerse durante la pandemia, pero poco a poco empieza a recuperar el paso.

"Ya traíamos una muy buena preparación del año anterior y estaba seguro que este 2020 iba a ser mucho mejor, pero en marzo que comenzó la pandemia tuvimos que frenar en seco, han sido meses complicados y hasta hace unas semanas volvía a salir a las calles a entrenar y poco a poco estamos recuperando el nivel", comenta el deportista, quien se las ha ingeniado para poder entrenar largas distancias a pesar de que todas las instalaciones deportivas permanecen cerradas.

"El Parque Cultural y la pista están cerradas, yo entreno solo pero la gente luego nos ve en las calles y se molestan y nos tachan de irresponsables, entonces tengo que ser cuidadoso y busco lugares solitarios y alejados de la comunidad ya que tenía más de 2 meses inactivo, no es lo mismo entrenar en casa", afirma.

En diciembre corrió un Maratón en Monterrey. Su última competencia fue el 15 de marzo en Valle Hermoso, cruzó la meta en el tercer lugar general y registró un tiempo de 16:29 minutos en 5 kilómetros. Para estas fechas debería de estar corriendo un maratón en Buenos Aires, Argentina. Tenía las piernas listas y los patrocinadores también, pero ese reto tendrá que esperar.

"No queda más que recuperar el nivel, tenemos la esperanza de que a principios del 2021 se vuelvan a restablecer las competencias, tratar de tener buenas marcas para que nos tomen en cuenta", dice.

Desde hace 4 años "Toño" forma parte del club Habaneros Runners Team de Matamoros con quienes viaja por todo México para competir en carreras de gran nivel.

Antonio tiene 8 años dentro del mundo "running", de hecho descubrió su talento un poco tarde. Poco a poco no solo ha ido ganando competencias sino que también descubrió que tiene más resistencia de la que pensaba.

"Cuando corría 5 kilómetros daba muy buenos resultados aquí en la ciudad, pero cuando salía me daba cuenta que mi nivel no era el mejor y no alcanzaba lugar en el podio, luego conocí a mi entrenador René Eduardo Ortíz y me dijo que tenía cualidades para distancias largas y entonces decidí correr maratones, logré buenas marcas y en eso estoy enfocado actualmente", explica.

Hasta el momento su mejor marca en un Medio Maratón (21 kilómetros) ha sido de 1 hora con 16 minutos mientras que en el Maratón (42 kilómetros) tiene registro de 2 horas con 37 minutos.

López está convencido de que vendrán tiempos mejores, sobre todo porque Reynosa se ha convertido en una ciudad con mucha actividad para los corredores.

"Cuando empecé eran muy pocos, unas 30 o 40 personas las que se dedicaban de lleno a esto, con ellos me acerqué, ahora es muy padre ver que hay tantos corredores y clubes, pronto regresaremos a las calles", finalizó el joven de 26 años.