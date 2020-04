Reculan autoridades; el sábado si se circula

Los domingos es muy poca la gente que sale a trabajar, recordemos que el ´Hoy no Circula´ no opera sábado y domingo, es una medida para reducir la movilidad de las personas que no tienen que andar haciendo nada en la calle y más aquellas personas que salen y no traen protección Heriberto Morado Cisneros, subsecretario de Transporte Público

Cd. Victoria, Tam.- La Subsecretaría del Transporte Público local confirmó que este domingo dejarán de circular todas las unidades en la modalidad de taxi, carros de ruta, microbuses y camiones urbanos en 9 municipios de la entidad, no obstante, aclaró que la propuesta de algunos concesionarios capitalinos para incluir los sábados en este supuesto fue rechazada.

"Llegamos al acuerdo de que se suspenderá el servicio de transporte de ruta que son los microbuses, las 31 rutas que están operando en Ciudad Victoria... taxis, ese servicio se va a suspender solo los domingos a partir del domingo tres (de mayo) por el tiempo que dure esta contingencia", señaló el subsecretario Heriberto Morado Cisneros.

Los municipios donde no se prestará el servicio de Transporte Público son: Altamira, Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, y Victoria; asimismo, el funcionario estatal señaló que la modalidad de transporte de personal operado por algunas empresas y maquiladoras continuará con normalidad solo en aquellas consideradas como esenciales.

"De lunes a sábado el transporte estará funcionando de manera regular como siempre ha trabajado, respetando las disposiciones e indicaciones que ya se les han dado a los operadores como la utilización del cubrebocas, y que el usuario también tiene la obligación de usar el cubrebocas, todos bien protegidos".

Cabe recordar que fue el lunes cuando el secretario general de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, reveló que los domingos se restringirá el servicio del Transporte Público para reducir la movilidad urbana; el martes, el director de Operaciones de la Subsecretaría del Transporte, Francisco Bustamante Treviño, agregó que algunos concesionarios de esta localidad propusieron que se sume el sábado para contribuir a la iniciativa.

"Los domingos es muy poca la gente que sale a trabajar, recordemos que el ´Hoy no Circula´ no opera sábado y domingo, es una medida para reducir la movilidad de las personas que no tienen que andar haciendo nada en la calle y más aquellas personas que salen y no traen protección", aclaró el subsecretario Morado Cisneros.

Los domingos no funcionará el transporte público.