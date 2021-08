¡Recuerdo glorioso!

Roberto Guerrero Ayala es un histórico de la televisión mexicana.

Hace 70 años el Atlas mandaba en el futbol mexicano.

El 22 de abril de 1951, los Rojinegros vencieron 1-0 a las Chivas en el Estadio Felipe Martínez Sandoval -conocido como Parque Oro-, para consagrarse como los campeones del balompié nacional.

Al minuto 55, el silbante Horacio "Cuate" Salceda marcó un penal a favor de los Zorros, mismo que convirtió Edwin Cubero para desatar la euforia, esa que todavía recuerda don Roberto Guerrero Ayala, quien festejó la consagración a sus 14 años de edad.

"La verdad estaba yo muy tierno (joven), pero ya me simpatizaba el equipo rojinegro. No me tocó ver el partido de coronación, lo escuché por radio en Zamora, Michoacán, no había otra manera de seguirlo.

"No se me olvida la narración del inolvidable Susano Santos Flores, la historia del 0-0 hasta que llega el penalti que ejecuta Edwin Cubero de magnífica forma que le da el título a los Rojinegros. Lógicamente, mis amigos y no amigos partidarios de Chivas se burlan de mí diciendo: ´12 títulos y el Atlas nada más 1´. Yo me defiendo diciéndoles: ´¿Cuántas veces coronan a un rey? ¡Sólo una!´. Es una forma de defenderme", cuenta don Roberto.

Una mano dudosa de Rafael Orozco fue el detonante para que el Atlas alzara el trofeo.

"Jaime ´Tubo´ Gómez (QEPD), quien era un chiva furibundo siempre dijo que no había sido penalti, pero era su opinión. En la transmisión Santos Flores, otro chiva, también dijo que no era penal, pero el árbitro lo decretó y el Atlas fue campeón".

Como aficionado, Guerrero expresa que quizá en aquel tiempo no se le dio el valor suficiente a la conquista del Atlas.

"Nosotros lo disfrutamos, nos sentimos a gusto de ser campeones, pero el futbol en México empezaba a ser profesional desde 1943, y estamos hablando de 1951, entonces no existían el número de equipos suficientes para hacer alarde (fueron 12 participantes), ni había la pasión desbordada creada por la televisión", detalló.

Con aquel triunfo, el Atlas sumó 30 puntos para terminar como líder general y campeón, arriba del Atlante que registró 29 unidades.

Lo que sedujo de los Zorros a Guerrero Ayala fue el diseño de su uniforme.

"Desde muy pequeño, mi padre (QEPD) me llevó a ver un partido de futbol y era un Atlas-Atlante. El Atlas ganó 4-2, pero no fue tanto el triunfo lo que me llamó la atención, creo que fue el uniforme porque el Atlante jugó de blanco por ser visitante, y me gustaron los colores de la camisa rojinegra, el pantalón negro, por eso me empecé a aficionar al Atlas", evocó el periodista.

De todos los equipos que ha visto del Atlas, se queda con dos en especial.

"Me gustó mucho el equipo de los Niños Catedráticos de Javier Novello (Q.E.P.D.), eran exclusivamente mexicanos, no había ningún extranjero, fue subcampeón. Aquel Atlas jugaba precioso con puros jovencitos. El otro equipo que me gustó mucho fue el de Ricardo La Volpe que fue subcampeón en 1999", puntualizó.

Desfilan directivos en el Atlas

El Club Atlas fue fundado en 1916 como una Asociación Civil.

Pese a que desde sus inicios se le relacionó como la clase alta de la sociedad tapatía, las malas administraciones de sus respectivas directivas provocaban que no hubiera estabilidad en los resultados, lo que derivó en problemas económicos.

La fórmula a la que recurrió el club fue a vender a sus jóvenes con mayor proyección, lo que le dio al traste a la aspiración de poder contar con un cuadro competitivo.

Así desfilaron por los Zorros elementos como Oswaldo Sánchez, Jared Borgetti, Pável Pardo, Rafael Márquez, Daniel Osorno y Andrés Guardado, entre otros.

A finales 2013, la situación económica era insostenible, y los 123 socios decidieron vender el área de futbol (primer equipo y filiales juveniles) al Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Sin embargo, si bien la economía se estabilizó, los resultados no variaron con excepción de algunos torneos como el Apertura 2014 y el Clausura 2015, el Clausura 2017 y el Apertura 2017, en los que se clasificó a Liguilla.

El Clausura 2019 fue el último en la era del Grupo Salinas que optó por vender el 67 por ciento de sus acciones a Grupo Orlegi, que en 3 torneos cortos no ha logrado clasificar, y en el presente Guardianes 2021 está cerca de alcanzar el Repechaje y de dejar el último lugar del Cociente.