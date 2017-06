Recuerdan cientos de personas a víctimas de ataque a bar en Orlando

En un acto privado, los allegados a las víctimas participaron en un homenaje en su memoria que concluyó a las 2:20 horas locales, hora a la que, hace un año, ya había comenzado la masacre.

El momento más emotivo tuvo lugar cuando se leyeron los nombres de las 49 víctimas mortales del conocido club gay y se entonó la canción "Over the Rainbow", símbolo de la comunidad LGBTQ.



En el exterior del local, numerosas personas se acercaron para recordar a sus amigos caídos, a dejar flores y velas, pero, sobre todo, a darse apoyo mutuo.



El venezolano Jhamil Zaid Hinds Díaz explicó que perdió a nueve amigos aquella noche, pero que se hizo el fuerte en esos momentos tan difíciles para apoyar a las madres de los fallecidos.



"Esta noche, y muchas noches de las que he venido, muchas mañanas y madrugadas, y los momentos que he necesitado, estoy aquí no tanto por lo que perdí, sino por las personas que están aquí, que muchas de ellas no lo han superado y que necesitan de nosotros, que sientan que estamos aquí, dándoles fuerza y no están solos", dijo.



Muchos de los presentes en el homenaje fueron incapaces de controlar las lágrimas en una noche en la que tomó especial relevancia un mural junto al local que representa a los 49 fallecidos.



Una de las personas que colaboró en ese mural fue el boricua José Luis Morales, quien dejó marcada la huella de su mano sobre la imagen de un gran amigo suyo, Edward Sotomayor, fallecido en el club.



"Esto ha sido una pesadilla de 365 días y todavía creo que voy a despertar", dijo Morales.



"Es una pérdida irreparable y ni todo el oro del mundo puede mitigar el dolor que siento en este momento", afirmó.



Tras unos 45 minutos, los asistentes abandonaron el local, al que regresarán esta mañana para dos actos más en honor de las víctimas de la matanza, en la que también resultaron heridas más de 50 personas.



Por la tarde, y como parte de los actos del "Día Orlando Unido, Día de Amor y Bondad", políticos y líderes comunitarios presidirán la ceremonia "Orlando es Amor: Recordando a Nuestros Ángeles", en el Anfiteatro del Parque Lake Eola, en el que actuará la cantante puertorriqueña Olga Tañón.



La noche del 12 de junio del 2016, el estadounidense Omar Mateen, quien dijo actuar en nombre del grupo terrorista Estado Islámico, entró armado con un fusil de asalto y una pistola automática en la discoteca, donde se celebraba una fiesta latina, y perpetró el ataque con mayor número de muertos en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.



