Recuerdan a Cantinflas en la Catedral Metropolitana

Hace 106 años nació Mario Moreno "Cantinflas". Si aún viviera la factura de los años sería evidente pero no en sus películas, en las que sigue y seguirá tan joven como cuando hizo "El Barrendero", "El Extra", "El Analfabeto", "El profe" y muchos otros filmes con los que se metía en la piel de personajes de la vida cotidiana, sólo que con una gran dosis de humor blanco en sus eternos juegos de palabras.

Este 12 de agosto —justo el día en que nació—Tita Marbez realizó una misa en honor a "Cantinflas". La viuda de Mario Moreno Ivanova, hijo del comediante y fallecido hace algunos meses, no quiso hablar de los temas legales que sostiene con los hijos de Ivanova —es ella la heredera universal—, prefirió concentrarse en la misa y en el recuerdo del cómico.

"Hoy vengo a celebrar el nacimiento de alguien y no tengo temas", dijo.

A la Catedral Metropolitana se dieron cita personalidades del mundo del espectáculo como Juan Osorio y Sergio Corona, quien comentó: "Lo recuerdo con todo el cariño y todo el agradecimiento de haberme brindado una amistad, recuerdo su simpatía, su talento, los viajes y la convivencia que tuve con él".

Juan Osorio anunció hace unos meses que será él quien dé vida a la bioserie de "Cantinflas" con Televisa, por lo que dijo, siente una gran responsabilidad con el pueblo al hacer este producto del que ha querido mantener los detalles importantes en privado.

En 1956, "Cantinflas" ganó el Globo de Oro. Su fallecimiento ocurrió el 20 de abril de 1993.