Recuerdan su amor por doña Cuquita

Pero a pesar de sus compromisos se ha visto una mayor unión familiar, sobre todo con doña "Cuquita", como le dicen de cariño a la viuda del cantante, sus hijos velan por ella y están al pendiente, así lo dejaron ver en redes sociales, donde al inicio de este 2022, Alejandro compartió un video en el que aparece cantando con su madre y recordando a Vicente.

Ese amor por la familia lo heredaron de sus padres, así lo han señalado en redes al recordar el aniversario 58 de matrimonio entre "Chente" y "Cuquita".

"Hoy se cumplirían años. 58 de casados y los mismos enseñándonos, entre muchas otras cosas, todo lo que el amor puede construir. Los amamos, jefes", escribió "El Potrillo".

El community manager de la cuenta del "Charro de Huentitán" también publicó una foto especial para celebrar ese día tan especial.

La historia de don Vicente y doña "Cuquita" se remonta a la década de los cuarenta, ambos eran originarios de Huentitán, Jalisco, se conocían desde niños e incluso eran vecinos, pero fue hasta los sesenta que se enamoró profundamente de ella a primera vista y le propuso matrimonio el 27 de diciembre de 1963 cuando ella tenía 18 años y el ídolo mexicano 23.

El hijo mayor de "Chente" no ha parado de expresar su dolor en diversas publicaciones, Fernández Jr. fue quien estuvo contantemente en el hospital y poniendo al tanto sobre la condición de su padre, el cantante y empresario es muy activo en redes sociales y desde su fallecimiento no ha dejado de publicar reflexiones y recuerdos sobre el cantante.

También su nieta Camila ha compartido videos e imágenes, sobre todo aquellas en las que muestran los momentos que paso junto a su bisnieta, a quien alcanzó a conocer antes de su fallecimiento.

"Tú no mueres tata, tú vives en tu gente, en tus hijos, en tus nietos, tus bisnietos, y tu música para siempre. Gracias, gracias, gracias", escribió en una publicación.

---Sin disputas por la herencia

Ya es costumbre saber que, tras el fallecimiento de un famoso, sus descendientes empiecen a pelear por la herencia y den inicio conflictos legales, las disputas y la desunión familiar, como lo que sucedió con José José que a dos años de su muerte sus hijos siguen en disputa por los bienes de "El Príncipe de la Canción".

El caso de Vicente no es así, el cantante alistó su testamento por cualquier eventualidad y repartió todas sus posesiones entre su esposa, hijos y nietos.

"Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro", dijo en una ocasión a los medios.

---Un éxito en plataformas digitales

"Chente" sigue siento un éxito en las plataformas digitales, de acuerdo a Spotify tiene más de nueve millones de oyentes mensuales en el mundo, tan sólo en la Ciudad de México lo sigue escuchando más de un millón de personas al mes.

Mientras que en YouTube cuenta con más de cinco millones de suscriptores y en Instagram lo siguen casi tres millones de personas.