Recuerda sus maldades

Una estruendosa carcajada se escucha en un rancho de Lagos de Moreno, Jalisco.

Carmelo Reyes recuerda con una sonrisa una de las acciones que se quedaron en la memoria de los aficionados a la lucha libre: el guitarrazo al Rayo de Jalisco Jr.

Aquella noche del 21 de septiembre de 1990, Cien Caras perdió su incógnita en la Arena México, la cual registró un sobrecupo de 30 mil aficionados, cuando su capacidad era de 16 mil 500.

"Es lo que más recuerdo el guitarrazo que le di (risas). Estuvo bueno, hasta se cimbró la Arena, como que la gente no lo esperaba, ni yo tampoco, se dio el momento, y aproveché, y yo con mucho gusto le di (risas). Es un bonito recuerdo en mi carrera", recordó el "Macho de Lagos" con Grupo REFORMA.

Fue algo espontáneo. El Rayo subió al ring con el "Son de la Negra", se quitó el sombrero de mariachi y recibió el golpe que casi lo noquea.

"Son cosas que ni se planean, llegan los retos y tienes que aceptar, acepté el reto de máscara contra máscara para ver qué pasaba, pero yo no había planeado nada, fue saliendo al momento.

"Nadie quiere perder, es perder algo que ya es tuyo, pero lo más raro es que yo sentía que no me habían hecho bien la cuenta con las espaldas planas, porque yo siento que las había levantado, no me sentía conforme, y hasta la fecha no lo estoy. Pero lo que son las cosas, me fue mejor, fue increíble. Yo nunca pensé que era el final de mi carrera, lo que pensaba es que no había perdido bien, estaba enojado, todavía lo estoy, pero nunca creí que ya se acababa mi carrera", consideró el ex gladiador.

La segunda batalla que tiene un lugar especial en su memoria es contra Konnan en la Triplemanía I, ya que ambos no apostaron su cabellera sino que el perdedor, se retiraría.

"La otra pelea que recuerdo es la de Konnan, que apostamos el retiro. Se dio a través de una entrevista que ni entiendo por qué acepté, porque me dijo: ´te juego carrera contra carrera´, y en su momento ni lo analicé, le dije que sí, se puso la fecha.

"Yo estaba nervioso porque no me quería retirar, y si hubiera perdido me tendría que haber retirado, pero gracias a Dios salí adelante, y fue una lucha que me trae bastantes recuerdos porque ha sido la lucha que ha tenido la mejor entrada en toda la historia de la lucha libre en México, porque fue en la Plaza México y se llenó, fue una entrada histórica, y como que tú la encabeces como que te llena de orgullo", comentó.