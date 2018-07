Recuerda su ´noche mágica´

El histórico expelotero profesional Juan Treviño estuvo ayer de invitado especial en el programada EL MAÑANA DEPORTES en donde por espacio de una hora platicó sus grandes hazañas y sobre todo sus experiencias con los Broncos de Reynosa.

El reynosense Juan "Sin Miedo" ha sido uno de los mejores jugadores que ha dado esta frontera al jugar en la Liga Mexicana de Beisbol y del Pacifico, además de representar a México en dos Series del Caribe, y militar en las sucursales de los Piratas de Pittsburg.

Dentro de su caminar en el rey de los deportes Treviño fue receptor en seis juegos sin hit ni carrera, cachándole en uno de ellos ha Fernando Valenzuela, pero sin duda uno de los momentos más agradables que recuerda fue su llegada a los Broncos en 1969.

"Yo estaba jugando en los campos de las Chaparritas y me invitaron al campo de entrenamiento. Me dicen que todavía no podía jugar porque tenía 15 años, pero te voy a dar trabajo para que seas cátcher de bullpen y un día me dice el bate boy oye Juan me siento mal me ayudas a recoger los bates y me gustó mucho recoger los bates porque yo veía a los jugadores a 3 metros y veía como el cátcher jugaba", comentó con su característico buen humor.

Una de las noches mágicas de Juan Treviño fue el lejano 18 de junio del 2011 cuando la organización de los Broncos retiró su número 2. Ya han pasado siete años de aquel gran momento y actualmente su número se cae como la mayor parte del Estadio Adolfo López Mateos.

"Me voy a morir de tristeza de ver ese estadio, en ese lugar nací yo en el 1969", dijo desanimado al ver las imágenes del total abandono del parque.

Con sus 65 años de edad y la experiencia que le ha dado este deporte piensa que el beisbol nunca más va regresar a Reynosa, ya que en la última etapa de los Broncos hubo mucha desorganización de la directiva.

Actualmente Juan Treviño se dedica de tiempo completo a su caja de bateo, que se ubica Matamoros #1504 colonia Revolución Obrera, en la que aprovecha para darles consejos a niños y jóvenes de todas las edades.