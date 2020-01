Recuerda Lucero que desde niña quería ser artista

La cantante y actriz mexicana Lucero, en la víspera de la llegada de los Reyes Magos, recordó que desde niña siempre quiso subir a los escenarios y convertirse en artista.

"Me acuerdo de cuando era chica y le decía a mi mamá que me llevara a la televisión a cantar y a actuar. Siempre agradecida por haber sido una niña tan afortunada y hacer lo que me gustaba", escribió a través de sus redes sociales.

Con una imagen en blanco y negro de ella a la edad de diez años y con micrófono en mano, añadió: "Quiero saber con quién esperaban con tanta ilusión a que llegaran los #ReyesMagos".

En entrevista con Notimex, Lucero dijo sentirse agradecida de que su familia y su mamá Lucero León, siempre estuvieron cerca de ella, porque de haber sido otra persona la que manejara su carrera, ella se habría sentido como un producto de venta.

"Si un día enfermé de gastritis, tuve hambre, tuve frío o quise jugar a las Barbies, no hubo quien me dijera: 'te aguantas, porque tienes que trabajar o no puedes jugar porque debes aplicarte. No me trajeron como caballito de circo, no tenía que hacer algo si estaba ronca o me dolía la cabeza, siempre hubo consideración", platicó.

La llamada "Novia de América", aseguró que su madre siempre procuró un equilibrio para nunca anteponer la parte artística a la personal.

"Tal vez me perdí la oportunidad de hacer algunas cosas, pero no me quedé preocupada y ahora menos. He tratado de ser congruente para poder vivir la mejor parte de las dos vidas que tengo: la del escenario y la de casa", resaltó.

-Fin de nota-