Recuerda ´JJ´ las palabras de ´Nacho´

Ignacio Ambriz jugó un papel trascendental en la carrera de José Juan Macías.

"Nacho" arropó a "JJ" cuando éste salió en condición de préstamo de las Chivas y estuvo con los Esmeraldas del León durante un año hasta convertirse en una de las figuras de ese plantel.

"(´Nacho´) es hasta ahorita el más importante en mi carrera. Matías (Almeyda) fue el que me debutó a los 17 años y ´Nacho´ me dio esta continuidad. Él tuvo confianza en mí, a pesar de que sólo tenía 19 años. Él me lo dijo: ´ve y demuestra que la edad es solo un número´, me dio esa confianza. ´Nacho´, a parte de ser un entrenador muy capaz, es una grandísima persona, tengo una amistad con él y quiero mucho al profesor por todo lo que me dio", reconoció Macías en la revista GQ.

Recién llegado al Bajío, el canterano del Guadalajara convenció con su potencial a "Nacho" Ambriz y éste, le dio la titularidad a partir de la Jornada 4.

Macías respondió con anotaciones y logró en su primer torneo ser el mejor anotador mexicano con 8 tantos y otros 2 más en la Liguilla.

La Fiera disputó la Final, sin embargo, el goleador no estuvo presente al asistir a la Copa Mundial Sub 20 en Polonia donde el Tri fue eliminado en la Fase de Grupos y el equipo de Ambriz perdió el título ante los Tigres.

En su siguiente torneo, anotó la misma cantidad de goles en el certamen regular y uno más en los Cuartos de Final, la instancia en la que se despidieron del torneo, y Macías, del equipo.

A partir de diciembre 2019 regresó a las Chivas y desde entonces, suma 9 goles en 23 partidos.