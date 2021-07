Recuerda Guerra al ´Tigre´ Sepúlveda

Así lo recuerda Alberto Guerra, quien a sus 20 años debutó con las Chivas en 1964, ya cuando los rojiblancos sumaban 6 títulos de Liga, por lo que eran conocido como el Campeonísimo.

"Yo debuté en el año 64, y el ´Tigre´ era una figura, era de los pilares de aquel equipo junto a (Salvador) Reyes, me tocaron varios de los jugadores que estaban acostumbrados a ser campeones. Lo recuerdo como un futbolista que imponía, en la parte baja era muy bueno para marcar, en los duelos personales saltaba muy a tiempo, cabeceaba muy bien, ganaba abajo y arriba, siempre ganaba. Tenía un temperamento feroz, por algo le decían el ´Tigre´, y él era una parte fundamental, su aporte era esa agresividad.

"A él no le podías hacer una pared porque se olvidaba de la pelota y te descontaba, tenía actitudes en defensa que imponían, no solamente ganaba en los duelos personales, contagiaba su espíritu, era el líder en el fondo", dijo a Grupo REFORMA el ex entrenador del Guadalajara.

Guerra recuerda cómo el "Tigre" le bajó los humos y le dio un consejo inolvidable.

"Cuando yo empezaba a viajar el equipo iba en tren por la noche, dormíamos, amanecíamos el sábado y el domingo jugábamos en México. Entonces, el equipo desayunaba en el carro comedor, y cuando iba para allá, Sepúlveda me mandó a llamar para sentarme donde él estaba en su mesa, para decirme que no me creyera mucho, me hizo unas observaciones, me regañó, como que observaba que mi actitud no era la correcta, que yo no era nadie ahí, que me pusiera las pilas, y si yo traía hambre ahí se me quitó", comentó entre risas.

Guerra recordó la improvisación que el "Tigre" le dedicó al América en su ingreso al Salón de la Fama de Pachuca, adaptado la canción "Se te olvida".

"Yo dije: ´y esa chingadera qué´, y empieza a cantar. Me dio mucha risa. Nunca se le quitó su agresividad, porque difícilmente un jugador de Chivas de aquel entonces sentiría amor otra camiseta y menos por la del América. Yo sé que en estos tiempos es difícil hacer eso, pero hay mucha historia atrás", concluyó Guerra.