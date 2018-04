Recuerda feligresía las frases bíblicas

Río Bravo, Tam.- Para muchos las vacaciones de Semana Santa son para salir de la rutina, quizá ir a una playa o para visitar a los amigos, despejarse un poco, pero para otros tantos es momento de reflexionar, hacer oración y recordar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, por medio de servicios religiosos.



Al respecto el señor Ramiro Rivera, cantautor y pastor de conocida iglesia de la comunidad ríobravense expresó: “Este servicio se lleva a cabo tradicionalmente año con año, estamos viendo el interés de la gente de saber más sobre las 7 frases que Jesús dijo en la cruz del calvario, son palabras muy relevantes que han sido objeto de gran admiración, y han traído un cambio a nuestra vida y el propósito de hacer esto es el de recordar aquel momento porque esto aumenta nuestra fe”, finalizó.

Las frases que se recuerdan estas fechas son: “Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen”, “Te aseguro que estarás conmigo en el paraíso”, “Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre”, “Dios mío ¿Por que me has abandonado?”, “Tengo sed”, “Todo está cumplido” y “Padre en tus manos encomiendo mi espíritu”.

Asimismo muchos feligreses madrugan hoy para llegar a sus iglesias a las 5:00 horas, y celebrar que Jesucristo resucitó al tercer día, lo cual para muchos religiosos, hasta quienes no comparten la misma denominación, es motivo de alegría y fiesta. “Celebrad a Cristo, celebrad, que nuestro Señor resucitó”.

Ramiro Rivera, cantautor.