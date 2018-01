Recuerda como conoció a Del Toro

"De alguna manera lo que pasó es que Pedro le pidió a Guillermo del Toro, que en ese momento no era el cineasta que es ahorita, quien tenía una tienda de efectos especiales y él fue muy amable a ponerme los ojos (lentes de contacto) al estilo Diana Salazar”. Lucía Méndez, cantante y actriz

Ciudad de México

Lucía Méndez es consiente del pasar del tiempo pero también sabe que cada uno de sus talentos la ha llevado a conocer y trabajar con distintas personas. Pocos saben que la actriz y cantante conoció en sus inicios a Guillermo del Toro y en entrevista recordó cómo sucedió el encuentro mientras él iniciaba su carrera.

“Yo estaba haciendo Noches de Cabaret en El Patio, y acuérdate que siempre que hago a Diana Salazar tengo ojos amarillos. En ese momento mi ex marido, Pedro Torres, le pidió que hiciera los ojos y que me los pusiera porque cuando yo me los quería poner se me hacían derrames todo el tiempo, era un rollo”.

TENÍA TIENDA DE EFECTOS ESPECIALES

“De alguna manera lo que pasó es que Pedro le pidió a Guillermo del Toro, que en ese momento no era el cineasta que es ahorita, quien tenía una tienda de efectos especiales y él fue muy amable a ponerme los ojos (lentes de contacto), en los primeros shows de El Patio fue él y me puso los ojos en varios shows de esa época. Quiero dejar muy claro que en ese entonces él no estaba metido en el cine internacional, pero no trabajé con él, me hizo unos ojos amarillos maravillosos y así fue”, recordó.

La artista, quien cumplirá años a fin de mes y celebrará a la par con un concierto en el Lunario, adelantó que actualmente está en el proceso de hacer una serie, de la que no quiso dar más detalles ya que dijo está siendo muy bien elaborada, pero recalcó que le gustaría volver a hacer cosas en otro idioma.

AHORA EN INGLÉS

“Quiero hacer más cosas en inglés, nunca es tarde. Mi hermano está en conversaciones con una agencia de Estados Unidos y yo creo que en 2019 puede ser que me vaya un ratito a Los Ángeles. Vamos a castear, a ver, a vivir un ratito y ver lo que dejé pendiente porque con Anthony Quinn nos fue muy bien”.

Luego de que sufriera un esguince el mes pasado, dijo encontrarse mejor de salud. “Ya me quitaron la bota, ya estoy mejor y si tengo que seguir tomando terapia toda la semana. Si me lastime muy fuerte pero ya estoy bien”, finalizó.