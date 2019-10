Recuerda Chente a José José en homenaje

Guadalajara, México.- Entre tumultos, Vicente Fernández develó su escultura en la Plaza de Los Mariachis, donde antes de comenzar la ceremonia, recordó a su amigo, José José.

"No es el momento, pero no se me olvida las veces que cantamos juntos a dueto y días en Estados Unidos 'El Príncipe de la Canción' y yo, y quisiera un minuto de aplausos para mi gran amigo que yo creo que ha sufrido más ahora que murió por lo que está pasando, que en vida", dijo a los fieles, que, aunque comenzaron a aplaudir, Chente quería que se escucharan más eufóricos y entonces les pidió también un grito para su amigo, quien murió el pasado fin de semana.

"No los oigo, echen un grito pues".

Al cabo de unos minutos, el Charro de Huentitán inauguró su escultura.

"Muchas gracias por este homenaje, que es esta escultura bastante charra".

En la ceremonia estuvieron presentes Ismael del Toro, Presidente municipal de Guadalajara, y giovana Jaspersen, Secretaria de Cultura.

En la plaza, la audiencia le pidió que cantara y Chente los complació con "Mujeres Divinas" a capella.