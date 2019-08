Recuerda Baeza a Juan Gabriel con libro

Cd. de México.

Juan Gabriel sabía que había creado un fenómeno y que viviría entre sus fans aunque muriera, dijo Natalia Baeza, amiga del cantante y autora de El Más Querido, Cartas a mi Amigo Juan Gabriel, libro en el que habla del "Alberto" con el que ella convivió desde la adolescencia.



La autora aseguró que no busca notoriedad ni hacer negocio con el libro sino cumplirle una promesa a su también padrino musical.



Aunque no es escritora, cuenta que Alberto Aguilera Valadez le encomendó escribir un libro sobre él porque le gustaba la forma coloquial en la que ambos se escribían por correo.



La que fuera telonera del "Divo de Juárez" en conciertos fuera y dentro de México cuenta que el resultado es una serie de cartas íntimas en las que describe al intérprete de "¿Por qué Me Haces Llorar?" como una persona que sacrificó todo por su carrera.



"Estoy tocando más que a Juan Gabriel al ser humano, a Alberto. Es caminar en el laberinto de nuestra intimidad, de nuestra vida, de nuestras cosas. Van a conocer al Alberto con muchos aciertos y con muchos errores", declaró la autora.



Se trata de 38 cartas en las que le escribe como si estuviera vivo, recordando sus vivencias durante cuarenta años desde que ella tenía 15 y lo conoció en un una tarima a la que se subió a cantar con él en Ciudad Juárez, donde ella nació diez años antes que su amigo.



También recordará al rancho de Parácuaro, Michoacán, donde nació el cantante.



"Nunca tuviste hogar, pero te sobraron casas mi amado Alberto", describió Baeza.



"Alberto creó a Juan Gabriel y fue tan grande su amor por él que hizo a un lado a Alberto para cuidar a Juan Gabriel, y por encima de todo, adoraba a Juan Gabriel", agregó.