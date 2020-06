Recuerda aventura asiática

Mientras en las calles de Corea la canción "Haru Haru" del grupo de K-Pop Big Bang sonaba, en el estadio de los Gigantes de Lotte el pelotero mexicano Karim García se preparaba para su primer turno al bat.

Durante casi cuatro años, el sonorense conectó 103 cuadrangulares en el beisbol coreano, siendo en 2008 el año en el que registró la mejor marca de un tricolor con 30 jonrones.

Más allá de los números, Karim aún recuerda todas las aventuras que vivió en tierras orientales, desde la comida y la música, hasta la firma de autógrafos en el metro.

¿Cómo podrías describir tu estadía en Corea?

"La verdad que fue algo bastante grato para mí, una cultura completamente diferente, pero como ya habíamos tenido oportunidad de jugar en la Liga de Japón, pues son culturas muy similares, la adaptación no está tan difícil.

El equipo donde jugué tiene muchísima afición y un estadio bastante grande; son bastante entregados".

¿Qué recuerdas del cariño del público coreano?

"Una de las anécdotas más padres que tuve fue cuando salí del estadio de Sajik, agarré el metro con mi esposa y eran dos paradas nada más para llegar al hotel donde se estaba quedando el equipo y pensé que la gente no me iba a reconocer.

Empecé a tomar el video y la gente sí me reconoció y empezó a cantar la canción que me hicieron allá, pero fue algo muy bonito porque se acercaban con mucho respeto a pedir la foto y el autógrafo.

Cuando llegamos a la parada, todos muy respetuosos se hicieron a los costados para que mi esposa y yo pudiéramos bajar y fue algo bastante bonito".

¿Todo fue felicidad?

"Al comenzar la temporada 2009 creo iba de 20-0, comencé el año y para mí fue muy malo porque iba de cuatro o cinco juegos sin pegar hit.

Sí te entra la desesperación y todo lo demás, pero el mánager me dio la confianza, me dijo que no me preocupara y salimos adelante".

¿Te animaste a escuchar K-Pop?

"Seguí escuchando la música que a mí me gusta que es la de banda, pero escuché la de ellos que es el K-Pop y más porque a mí esposa le gustaba. Yo prefería la mexicana, más la del norte.

De los jonrones que pegaste, ¿cuál fue el más especial?

"De los que más he celebrado son los que pegué para ganar el juego, siempre un jonrón en la baja de la novena entrada para ganar y dejar al otro equipo en el terreno es una satisfacción grande".