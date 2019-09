Recuerda ´aterradora´ pelea con Prince

Sinead O'Connor contó que Prince una vez intentó "golpearla" y añadió que en una ocasión el músico le rompió las costillas a una de las chicas de su banda.

La cantante, que ya habló de su conflicto con Price en el pasado, recordó esta "experiencia aterradora" durante una entrevista en el programa Good Morning Britain.

LA INTENTó ATACAR

Me convocó a su casa una noche y tontamente fui sola. Estaba incómodo con el hecho de que yo no era una protegida suya y que acababa de grabar la canción", recordó Sinead, refiriéndose a su famoso éxito 'Nothing compares 2U', obra de Prince.

Quería que yo fuera un protegida suya y me ordenó que no hablara de más en mis entrevistas. Le dije que yo podía hacer lo que quisiera y subió las escaleras y tomó una almohada con algo duro dentro. Salí corriendo de su casa, escondiéndome detrás de un árbol".

Tuve que llamar al timbre de alguien, lo que mi padre siempre me decía que hiciera en una situación como esta", dijo.

Por último, O'Connor aseguró también que Prince estaba metido con "drogas bastante oscuras" en aquella época, agregando que una de las chicas de la banda del músico acabó en el hospital con las costillas rotas tras ser golpeada por él.