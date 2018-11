Recuerda a su nieto con amor. Historias de vida y más...

Mi niño quedó bañado en sangre, su cabecita quedó muy golpeada, yo lo cargué y gritaba desesperadamente implorando a Dios por la vida de mi niño, lo tenía cargado en mis brazos cuando dejó de respirar . Blanca Esperanza Nuñez Longoria, abuela de Alan Emmanuel.

Río Bravo, Tam.- Alan Emmanuel Hernández Nuñez de 4 años, era un niño muy dinámico, capaz de alegrar el día de quienes lo rodeaban, un niño muy amado atento y obediente, pero sobre todo un niño que amaba la vida, así lo describe la señora Blanca Esperanza Nuñez Longoria,del niño, pero de esas abuelas que miran a sus nietos como si fueran sus hijos.

Cuenta la señora Blanca, que se había terminado el gas butano en su casa y esperaba a que pasara el camión del gas, cuando escuchó que pasaba este camión, le hizo la parada, Alan salió tras de ella, porque pensaba que quien había llegado era su padre, todo pasó tan rápido, en esos precisos momentos hubo una persecución por esa calle, y el niño fue atropellado:

"Mi niño quedó bañado en sangre, su cabecita quedó muy golpeada, yo lo cargué y gritaba desesperadamente implorando a Dios por la vida de mi niño, lo tenía cargado en mis brazos cuando dejó de respirar", dijo Blanca.

El hecho fue muy comentado, al velorio del pequeño llegaron muchas personas a brindar su apoyo moral:

"Vino mucha gente a vernos, a ofrecernos sus condolencias, mi niño era muy querido porque yo salía a vender empanadas a la calle y él me acompañaba siempre. Alan siempre estaba sonriendo, recuerdo que siempre al terminar de comer hacía una oración diciendo, "Gracias papá Dios por la comida, gracias mamá Lupita, y juntaba sus manitas y decía papá Dios y mamá Lupita dale de comer a los niños que no tienen por que yo tengo a mi abuelita que me da de comer", contó Blanca.

Dice Blanca Esperanza que desde ese día no duerme bien, extraña mucho al pequeño, pero que ni pedir justicia le regresará la vida de Alan, y cuenta su historia para rendirle un homenaje y para que la gente se de cuenta que esta clase de cosas pasan y en cualquier instante se puede perder lo que más se ama: "Siempre hay que estar atentos".

HOMENAJE. Altar en honor a la vida de Emmanuel.

Alan Emmanuel Hernández, murió a los 4 años de edad.