Recuerda a su compatriota en su aniversario luctuoso

Ciudad de México

A cinco años del fallecimiento de Gabriel García Márquez, la cantautora Shakira recordó la amistad y el aprendizaje que recibió del escritor colombiano desde la vez que lo conoció cuando ella tenía 21 años, hasta su muerte.

"Tratar de resumir a una persona tan grande en pocas palabras como Gabo es una tarea muy difícil. Pero intentar recordar a alguien como él es realmente muy fácil", escribió en su cuenta oficial de instagram.

A través de ese mensaje, que también transmitió en un video, la intérprete afirmó que todos conocen la magia de sus libros y de sus historias, pero pocos han tenido la fortuna de conocer la magia de la que estaba hecho él mismo.

SUERTUDA

La cantante se consideró afortunada cuando lo conoció en su casa de Bogotá, ya que el autor de "Cien Años de Soledad" quería escribir sobre ella.

"La verdad no tenía ni idea por qué alguien como Gabo quería escribir sobre mi, ya que nunca me creí tan interesante".

Shakira quedó cautivada por ese encuentro con el escritor, por su sentido del humor, por su calidez, por su humanidad y por su forma de hablar adornada de tantos aires costumbristas que sólo a él pertenecían.

Describió que conversar con García Márquez fue como entrar en otra dimensión ajena al resto de los mortales, era ver a un hombre entrado en años explorar el mundo de los otros, como si fuese un niño, con una curiosidad inagotable, con una sed de saber y de inventar también.

Rememoró cuando le decía: "Shakira, si no me lo cuentas me lo invento", así que para ella fue un honor cuando le pidió escribir para la película que trataba de abarcar "El Amor en los Tiempos del Cólera".

"Escribí dos de mis mejores canciones hasta la fecha que fueron ´Hay Amores´ y ´Despedida´. Cómo podría negarme a semejante honor y lujo de poder participar en un proyecto en el que estuviera involucrado él", dijo.

"Que sepa Gabo que mantenemos en nuestros corazones todo lo que dejaste en ellos y te seguimos recordando para mantenerte vivo", compartió.