Recuerda a ´Nacho´

Jorge "Vikingo" Dávalos es uno de los jugadores insignia de Leones Negros de la UdeG, donde debutó en 1977 y se retiró en 1991.

Fue capitán del equipo, y desde hace 3 años dirige a Leones en el otrora Ascenso MX y rumbo a la naciente Liga de Expansión.

En 14 años como jugador vivió todo tipo de experiencias, sobre todo a lado del mítico técnico Ignacio Trelles (QEPD).

LA MEJOR COMIDA

"Una vez estando en la cancha 1 de La Primavera, y pensé que Don Nacho, quien ha recorrido todo el mundo con 3 Mundiales dirigidos, con tantos partidos de eliminatorias que disputó con la Selección Mexicana, seguramente ha comido y ha ido a todo tipo de restaurantes, debe saber de comidas. Así que me acerqué a él y le pregunté: ´Don Nacho, usted que ha andado por todo el mundo, dígame, ¿cuál es la mejor comida, en qué país se come mejor?´. Se me quedó viendo unos segundos, y me contesta: ´la mejor comida del mundo es la gratis´".

¡FELIZ NAVIDAD!

"Estábamos jugando por la noche en el Azteca contra el Necaxa un 22 de diciembre, lloviendo, con frío, las tribunas solas y un 0-0. Terminó el juego, se acercaron los periodistas y les preguntó Don Nacho: "¿Ya están todos? ¡Feliz Navidad para todos!", lo cual se lo agradecieron, pero ellos querían una opinión del partido, y les respondió que no iba a decir nada del juego. Un reportero le dijo que su trabajo era insistir sobre el duelo, Don Nacho dijo: ´tráiganle una silla y siéntate para que insistas y hagas bien tu trabajo´".

CON EL ESPÍRITU

"Habíamos jugado una semana contra el Atlante, y Rafael Ortega había jugado bien de titular, pero para el siguiente partido contra el América no lo llevó ni a la banca. Rafa le preguntó a Don Nacho, quien le respondió: ´¿Por qué no me preguntas cuando te meto a jugar? Y ahora sí me pides explicación. Pues hoy te toca jugar con el espíritu, apoya a tus compañeros´. Y Rafa le responde: ´¿Con el espíritu sí voy de titular Don Nacho o soy banca?´".

FANS EN INDONESIA

"Con el ingeniero Javier de la Torre fuimos una vez a una gira por Indonesia, y estábamos con el portero de nosotros, el "Gato" Chávez (QEPD), quien se acercó a unas muchachas y les enseñó algunas palabras en español. Cuando sale el ingeniero, las muchachas gritan: ´Ingeniero De la Torre. ¡Te quiero!´, y el ingeniero que era bien serio se puso colorado porque seguían gritando. El ingeniero preguntó que quién les había enseñado, y el "Gato" le dice: ´aquí la gente es bien inteligente, y aprendieron a hablar español´".