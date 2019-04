Recuerda a exnovio

View this post on Instagram

Hay canciones que se quedan para siempre en el gusto de la gente y SANGRE es una de ellas. Cuando la compuse, supe que era especial y que pondría en palabras alivio a tantos corazones rotos, pero en un lenguaje liberador y tranquilizante para el alma. Este #TBT es para mis #sangre fans. Enjoy!!! ?? ¡Sintoniza esta noche mi canal de @YouTube a las 8pm y a las 8:15pm EST para que veas los dos videos que subirán a la playlist #TRetro! Tune in to my #YouTube channel tonight! ¡Nos vemos en ?? YouTube.com/Thalia !!! . . . #Thalia #TRetro #TRetroThursday #TRetroFriday #Retro #ThaliaTheLegend #TBT #ThrowbackThursday #FlashbackFriday #TThrowbackThursday #TFlashbackFriday