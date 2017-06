Rectifica IISS: México no es segundo más letal

Cd. de México (23 junio 2017).- El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), que el mes pasado publicó un informe sobre los países más letales en el mundo, reconoció una falla metodológica en su análisis sobre México.



Ayer, el Presidente Donald Trump reiteró en Twitter su intención de construir el muro fronterizo, ya que de acuerdo con el informe del IISS, México es el segundo país con mayor cantidad de muertes consecuencia de un conflicto armado.



"Aceptamos que hubo una falla metodológica en nuestro cálculo de fatalidades estimadas por conflicto que requiere revisión. Nuestros investigadores trabajan para rectificar esto y compartiremos los resultados", señaló la institución en un comunicado.

No obstante, anticipó que México seguirá en la lista de los diez países con mayor letalidad atribuida a un conflicto armado.



El Instituto puntualizó que no analiza los homicidios totales ni per cápita en los países, sino las muertes directamente relacionadas con algún conflicto.



En un mensaje en respuesta a Trump, la Cancillería reconoció que México tiene un problema significativo de violencia, sin embargo, negó que sea el segundo país más violento del mundo.



Defendió que, según datos de la ONU, Honduras, Venezuela, Belice, Colombia y Brasil tienen tasas de homicidio de 90.4, 53.7, 44.7, 30.8 y 25.2 por cada 100 mil habitantes, respectivamente, mientras que en México la tasa es de 16.4.

