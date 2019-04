Recrudecerán protestas de ´chalecos amarillos´

París, Francia

Francia vivirá una intensa jornada de protestas mañana sábado ya que los "chalecos amarillos" se preparan para manifestar su insatisfacción con los anuncios del presidente francés Emmanuel Macron tras el gran debate nacional, que buscaba poner fin al movimiento social en el país.

Después de que Macron dio a conocer una serie de reformas surgidas de las conclusiones del debate nacional, los "chalecos amarillos" describieron como insuficientes las medidas y, a pesar de las prohibiciones, han lanzado una ola de convocatorias para el que será el Acto XXIV del movimiento.

Según testimonios de manifestantes, reproducidos por los medios de comunicación franceses, los anuncios del presidente "no ofrecieron nada concreto", "Macron no escuchó lo que queremos", "todo fue vago, no nos satisface", y "no tomó en cuenta lo que se ha dicho en la calle en estos meses".

Macron "sólo exprimió algunas migajas de pan", su debate "fue completamente inútil", son otras opiniones de los "chalecos amarillos", quienes con escepticismo coincidieron en que el presidente fue contradictorio pues quiere reducir impuestos y gasto público, pero al mismo tiempo quiere más escuelas y hospitales.